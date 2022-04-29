شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لتمرينات عسكرية بمشاركة 8 آلاف جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، عن مشاركة ثمانية آلاف جندي وعدد من القطع الحربية البريطانية في سلسة من التمرينات العسكرية، بمناطق مختلفة من القارة الأوروبية خلال فصل الصيف المقبل.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان : "ستشهد هذه التدريبات انضمام قواتنا إلى الحلفاء والشركاء في حلف شمال الأطلس (الناتو) وقوة المشاة المشتركة، لإظهار التضامن والقوة ضمن واحدة من أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة".

وأضاف والاس "من خلال العمل في جميع أنحاء أوروبا، سيقف الجيش البريطاني جنبًا إلى جنب مع الشركاء، لنجمع بذلك قدراتنا وقيمنا المشتركة، ونعمل على تعزيز السلام والأمن".