محافظة عراقية تعلن تسجيل أولى حالات الوفاة بالحمى النزفية

وقال رئيس خلية الأزمة لمكافحة انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة وسام اصلان الجبوري، في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "تم الاشتباه بأربع حالات بمرض الحمى النزفية، حيث كانت ثلاث حالات سالبة، وأخرى موجبة في ناحية جبلة في محافظة بابل، والتي أدت الى وفاة المريضة في مستشفى مرجان الطبية".

وأضاف، أن "الحالة تم التعامل معها من قبل دائرة صحة بابل باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والصحية اللازمة من تعفير وتكفين الجثة والدفن وكذلك تم تعفير بيت المصابة والمنطقة المحيطة بها"، مبينا أنه "ابتداء من يوم غد السبت سوف تقوم المستشفى البيطرية في بابل باجراءات التعفير وتغطيس الحيوانات وتعقيمها (المواشي والاغنام)".

ودعا الجبوري المواطنين في محافظة بابل كمربين للمواشي والاغنام اولا والمستهلكين للحوم الى ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية والصحية كافة عند التعامل المباشر مع الحيوانات كون مرض الحمى النزفية ينتقل الى مربي المواشي عن طريق (الكراد) المتطفل على مواشي والاغنام وكمستهلكين للحوم، وضرورة التعقيم والطبخ الجيد قبل الاكل".

والحمى النزفية مرض فيروسي، ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، ومن ثم ينتقل عن طريق العدوى من شخص آخر، وتبلغ معدلات الوفيات للمصابين به نحو 40 بالمائة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ومن أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب، ونحول عام، آلم في العضلات، غثيان وتقيؤ، وظهور البقع النزفية تحت الجلد وأماكن زرق الإبر وفي الفم والأنف، بعد خمسة أيام من المرض، خصوصا أن المعدل العام لحضانته من يوم واحد إلى 14 يوما، وأن أهم إجراءات الوقاية منه، رش المنازل بالمبيدات الحشرية، وتعقيمها، ومراقبة الحالات المشكوك فيها وإحالتها على الفحص المبكر في أسرع وقت ممكن.