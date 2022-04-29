إعلامية عراقية حديث السوشيال ميديا بسبب صورة مع عائلتها

وفي الواقع، جاء رد فعل الجمهور اللافت على صورة الإعلامية العراقية زهراء سامي مع عائلتها، بسبب الشبه الكبير بين أفراد الأسرة، كما عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اندهاشهم من جمال الإعلامية وجدتها ووالدتها وخالتها، واللواتي بدت أعمارهن متقاربة أيضًا رغم أنهن من ثلاثة أجيال مختلفة.

وتركت زهراء سامي تعليقًا على الصورة العائلية التي شاركتها على إنستغرام، وقالت: "بعد حب كبير على صورة عفوية لعائلتي حبيت أشارك وحده بوست وياكم، أول وحده على اليمين تيته، وراها آني، وراها أمي، وراها خالتي، كلهم أم وحدة بالنسبة إلي..أحبكم".

ولم تتوقف التعليقات عن التعبير بإعجابها بهذه العائلة اللطيفة والجميلة، حيث قال البعض أن هذه العائلة ورثت الجمال عن بعض، كما كان من اللافت جدًا كيف أن الأعمار تبدو متقاربة بين الجدة والأم وشقيقتها.