'معجب' يعرض على مشهورة سعودية مليون ريال مقابل الزواج منه

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي طلبا لأحد متابعيها، عرض من خلاله الزواج عليها مقابل مبلغ مليون ريال (نحو 270 ألف دولار).

محمد يوسف

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