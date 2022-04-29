العناصر الأساسية للحمض النووي موجودة على النيازك: فهل أتتنا الحياة من الفضاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

منذ ستينيات القرن الماضي، بدأ العلماء بالعثور على آثار لعناصر أساسية للحياة موجودة داخل النيازك، مثل الأحماض الأمينية و"القواعد النووية" المكون الأساسي للحمض النووي. واعتقد العلماء حينها أن هذه الآثار ليست سوى "تلوثا" من كوكب الأرض بعد اصطدام النيازك به... لكن دراسات جديدة سترجح نظريات معاكسة.

قد يكون السؤال الأصعب الذي يواجه البشرية حتى الآن هو: كيف ظهرت الحياة على سطح الأرض؟ لكن لمعرفة كيف تشكلت الحياة على كوكبنا، يجب فهم المكونات البدائية والأساسية لتكوين الكائنات الحية. فالحياة بحاجة إلى الماء في حالة سائلة، وتحتاج أيضا إلى ذرات معينة مثل الكربون، والهيدروجين، والأكسجين... كما يجب وجود جزيئات معقدة تشكل "اللبنات" الأساسية للحمض النووي، أو ما يعرف علميا بـ"القواعد النووية".

والقواعد النووية لجميع الكائنات الحية عددها خمسة وهي: السيتوزين (C) والجوانين (G) والأدينين (A) والثيمين (T) واليوراسيل (U).

في هذا الإطار، كشفت دراسة يابانية حديثة أن هذه العناصر الخمسة كانت جميعها موجودة في النيازك قبل اصطدامها بالأرض، مما يعزز الفرضية القائلة بأن الحياة ظهرت جراء تساقط هذه النيازك على كوكبنا.

وتوالت اكتشافات هذه العناصر منذ سنوات عدة. ففي العام 2008 اكتشفت آثار اليوراسيل على نيزك مورشينسون الأسترالي. وعام 2011، سلط فريق من العلماء الضوء على وجود الأدينين والجوانين في نيازك أخرى موجودة في القارة القطبية الجنوبية. أما عام 2019، اكتشف باحثون يابانيون ريبوز السكر الموجود في خيوط من الحمض النووي الريبي، في حصاة نيزك مورشينسون ونيزك التقط في المغرب.

وأخيرا، اكتمل اللغز تقريبًا مع اكتشاف آثار من الثايمين والسيتوزين في حجر مورشينسون والنيزك الأمريكي من بحيرة موراي والكندي من بحيرة تاجيش.

ورغم أن هذه النيازك معروفة جدا لدى العلماء، وشملتها دراسات عديدة، إلا أن آثار الثايمين والسيتوزين كانت ضئيلة جدا. وقد تمكن باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان من كشفها بعد تطوير الوسائل اللازمة.

يذكر أن هذا الاكتشاف لم يحل لغز تشكل الحياة على كوكب الأرض بشكل كامل، لكنه خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. نعلم الآن أن قواعد الحمض النووي أتت على الأرجح من الفضاء... يبقى أن نعرف الآليات التي سمحت بدمجهم لظهور الحياة.