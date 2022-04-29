الإمارات تعلن عن مهمة فضائية طويلة الأمد لإرسال رائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد إلى 6 أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة "أكسيوم سبيس"، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة - "قبل أكثر من خمسة أعوام أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الفضاء وأرسلت الإمارات أول رائد فضاء إماراتي عربي في رحلة تاريخية لمحطة الفضاء الدولية.. واليوم نعلن عن تعاون جديد بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لإرسال رائد فضاء إماراتي في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف "محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوما لمحطة الفضاء الدولية"، لافتا إلى أن بلاده ستكون الدولة الــ11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء.

وأشار إلى أن القطاع الفضائي الإماراتي ومشاريعه في تطور مستمر، مؤكدا أن المهمة الفضائية ستضيف خبرات ومعارف جديدة للإماراتيين وللمجتمع العلمي.

وستكون دولة الإمارات بهذه المهمة واحدة من 11 دولة استطاعت إرسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وستحمل دولة الإمارات العربية المتحدة الرقم 11 في تحقيق هذا الإنجاز، كما ستكون أول دولة عربية تقتحم مجال الفضاء لرحلات طويلة.

وستنطلق الرحلة في ربيع عام 2023، وستكون هذه البعثة المهمة الثانية لوصول رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سجل هزاع المنصوري سبقاً بالدخول إليها على متن مركبة "سويوز إم أس 15"، وذلك في أواخر سبتمبر من العام 2019. وفي ختام الرحلة التاريخية عاد المنصوري إلى الأرض بعد ثمانية أيام أجرى خلالها مجموعة من التجارب العلمية المكثفة.