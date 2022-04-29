رغم ارتفاع الأسعار.. الإنفاق الاستهلاكي يتجاوز التوقعات في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 4:35 مساءً

يبدو أن زيادة نسبة التضخم والارتفاع القياسي للأسعار لم يردع الأميركيين عن إنفاق أموالهم على الشراء والاستهلاك.

اذ أفادت وكالة رويترز بأنّ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في آذار، وسط طلب قوي على الخدمات بينما ارتفع التضخم الشهري بأكبر قدر منذ 2005.

في هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شباط بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.6 بالمئة وليس 0.2 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي 0.7 بالمئة. ويعود جزء من زيادة الإنفاق إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك يتجه إنفاق المستهلكين إلى الربع الثاني بزخم قوي مما يُظهر قوة العوامل الأساسية للاقتصاد.

وكانت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجّلت مستويات قياسية في شباط الماضي، لم تشهدها البلاد منذ 40 عاما، في حين لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يرزح تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقمه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7.9%، في شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ كانون الثاني 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان، وفق ما أعلنت وزارة العمل.

الى ذلك، لفتت الخبيرة في مركز “أوكسفورد إيكونوميكس” كاثي بوستيانشيتش الى أن “الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصب مزيدا من الزيت على معدّل التضخّم الناري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية”، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار “يتسارع بشكل كبير من جراء تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد”.