الصين: نعمل مع روسيا على تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، اتخذت الصين موقفًا ضبابيًا حيث شدّدت على ضرورة انتهاء الصراع من دون أن تدين العمليات الروسية العسكرية، كما أنها ألقت باللائمة على سياسة الولايات المتحدة التوسعية في العالم محملةً اياها مسؤولية ما يجري.

وكثّفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحديةً الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تريد من بكين إدانة موسكو لحربها في أوكرانيا.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، بأن “إحدى النتائج المهمة لنجاح العلاقات الصينية الروسية هي أن الجانبين يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي في الحرب العالمية الباردة”، مضيفا أنهما “يلزمان أنفسهما بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية”.

وقال “تشاو” في موجز دوري اليوم الجمعة، في بكين، إن النموذج المشار إليه لا يتسبب في مواجهات أو يستهدف دولا أخرى.

وأضاف أن هذا نهج مختلف عن “عقلية الحرب الباردة” التي جسدتها دول معينة؛ في إشارة إلى النقد المعياري الذي تستخدمه بكين للتعاون الأميركي مع تكتلات مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقول بكين إن توسعه هو ما أدى لهجوم روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره الصيني “شي جين بينج” الشهر الماضي من “الآثار والتداعيات” إذا ما دعمت بكين موسكو بشأن الغزو، وقال الرئيس الصيني إن بلاده لا تريد الحرب.

وإضافة إلى عدم إدانة روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا ، لم تفرض الصين أي عقوبات على موسكو على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.