أفريقيا الوسطى.. مقتل ستة جنود في هجوم للمتمردين جنوب شرق البلاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول محلي ومدير مستشفى اليوم الجمعة إن متمردين قتلوا ستة جنود في هجوم أمس الخميس على موقع للجيش في جنوب شرق جمهورية أفريقيا الوسطى في أحدث واقعة في صراع دائر منذ نحو عقد.

وذكر مسؤول في الحكومة المحلية، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن أعضاء في تحالف لجماعات تمرد مسلحة يعرف باسم (تحالف الوطنيين من أجل التغيير) هاجم معسكرا للجيش على مشارف باكوما في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأضاف أن ستة جنود وأربعة متمردين قتلوا في الهجوم.

وأكد مدير مستشفى في مدينة بانجاسو القريبة وقوع الهجوم وقال إن الجثث والجنود المصابين وصلوا إلى المستشفى.

وخلال السنوات القليلة الماضية يقاتل الجيش، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الروسية والرواندية، مقاتلي (تحالف الوطنيين من أجل التغيير) الذين يرفضون نتائج انتخابات جرت في ديسمبر كانون الأول 2020 وفاز فيها الرئيس فوستين أرشانج تواديرا بولاية ثانية.

منذ عام 2013، شهدت جمهورية إفريقيا الوسطى أزمات متعاقبة طال تأثيرها ستة بلدان مجاورة تستضيف اليوم حوالي 700,000 لاجئ. وقد استقبلت الكاميرون أكبر عدد من اللاجئين (345,000)، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (212,000) وجمهورية تشاد (119,000) وجمهورية الكونغو (29,000) والسودان (28,000) وجنوب السودان (2,500).