شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تشكيل لجنة من المتخصصين لإعداد ورقة عمل للمشاركة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة

الدكتور عبد السند يمامة رئيسا

الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس

الدكتور هاني سري الدين عضوا

الدكتور ياسر الهضيبي عضوا

المهندس حسين منصور عضوا

عصام شيحة عضوا

رضا إدوارد عضوا

المهندس ياسر قورة عضوا

ماجدة النويشي عضوا

عصام الصباحي منسق عام

شريف عارف سكرتير اللجنة