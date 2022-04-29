شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصيب عشرات المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الاحمر إن اثنين وأربعين مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد ، مشيرة الى إن معظم الاصابات في الجزء العلوي من الجسد..