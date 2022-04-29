انت الان تتابع خبر في صلاح الدين: توقف العمل في 480 مدرسة خلال فترة زمنية قصيرة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشكو صلاح الدين من تردي الواقع التربوي وتدني المستوى التعليمي بسبب التلكؤ في اكمال بناء المدارس وفساد القائمين على هذا الملف , الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية الى رصد مئة وستين مليار دينار لتلك المشاريع.تعيش محافظة صلاح الدين واقعاً تربوياً صعباً للغاية اتضحت معالمه من خلال مخرجات العملية التربوية وتدني مستويات الطلبة، فأغلب مدارس المحافظة يكون فيها الدوام ثنائيًا وثلاثياً بالاضافة لمشاكل المدارس الطينية والكرفانية التي باتت ايلة للسقوط .

اربعمئة وثمانون مدرسة توقف العمل بها منذ تسعة اعوام لعدم استلام المقاولين لمستحقاتهم المالية، بالاضافة الى ثمان وسبعين مدرسة اقرت في العام الماضي على القرض الصيني لو انجزت لانتشلت واقعاً تربوياً مريراً، فيما ابدى مراقبون تخوفهم من تلكؤ بناء المدارس التي خصصت مبالغها حديثاً كسابقاتها.



مدارسٌ كرفانية واخرى طينية وواقع تربوي متدن وفق اراء مراقبين، دفع حكومة بغداد لرصد مئة وستين مليار دينار لتلك المشاريع فهل ستنجز ام سيمضي عليها عقد جديدُ من الزمن؟