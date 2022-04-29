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الاتحاد الدولي يؤجل استضافة روسيا لدورة الألعاب الجامعية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-29 | 10:46

الاتحاد الدولي يؤجل استضافة روسيا لدورة الألعاب الجامعية

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الخليج 365 - متابعة

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للألعاب الجامعية "FISU"، إرجاء استضافة مدينة يكاترينبورغ الروسية لدورة الألعاب الجامعية الصيفية التي كان من المقرر عقدها في العام 2023.

وقال الاتحاد الدولي في بيان اليوم الجمعة في اجتماع عبر الإنترنت للجنة التنفيذية للاتحاد، أنه "تقرر إرجاء حق يكاترينبورغ في استضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية في 2023".

وكان من المقرر تنظيم الألعاب في الفترة من 7 إلى 19 اب 2023.


وكان الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، حرم في وقت سابق، مدينة يكاترينبورغ من حق استضافة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2022، وحصلت مدينة صامسون التركية على حق الاستضافة بدلا منها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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