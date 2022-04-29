تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم مع بدء التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب عيار 14 إلى 728 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 937 جنيها للجرام.

وانحفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1093 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1249 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8744 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1886 دولارا للأوقية بزيادة طفيفة.