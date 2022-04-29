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إندونيسيا: مصرع 12 عاملة إثر انهيار أرضي في منجم ذهب

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محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (أ ش أ):

لقيت 12 عاملة مصرعهن إثر حدوث انهيار أرضي بمنجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وصرح مارلون راجاجوكجوك قائد الشرطة المحلية، بأن الجرف المحيط بالمنجم انهار ودفن 12 امرأة .. مشيرًا إلى أن الضحايا ليسوا من عمال المناجم المحترفين، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية.

وتمكنت امرأتان من النجاة من الكارثة وهرعتا إلى القرية لإبلاغ السلطات بالحادث، واستغرق الأمر ساعات قبل أن يقوم رجال الإنقاذ بانتشال جثث الضحايا، وقال قائد الشرطة المحلية "الآن أعيدت جميع جثث الضحايا إلى عائلاتهم".

وتعتبر المناجم غير المرخصة شائعة في جميع أنحاء إندونيسيا الغنية بالمعادن، حيث تجذب المواقع المهجورة السكان المحليين الذين يبحثون عن بقايا الذهب الخام دون استخدام معدات السلامة المناسبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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