أمريكا تسجل 62 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 62 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و424 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 81 مليونا و251 ألفا و631، والوفيات إلى 993 ألفا و164.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 574 مليونا و232 ألفا و736 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى الآن. وتلقى 219 مليونا و483 ألفا و386 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 62ر66%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.