​التعليم: اقتراح بإجراء امتحان إلكتروني تجريبي لثانية ثانوي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية عبر شبكة الفيديو "كونفرانس" للوقوف على الوضع النهائي لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومحسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص.

ووافق الوزير، خلال الاجتماع، على اقتراح إمكانية إجراء امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثاني الثانوي، خلال الأيام التي تعقد فيها المواد غير المضافة للمجموع لضمان تواجد الطلاب بنسبة مائة في المائة، وفحص الإمكانيات التكنولوجية.