وزير الصحة : جنوب افريقيا ربما تشهد موجة خامسة من تفشي كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 40 دقيقة

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فالا اليوم الجمعة إن بلاده ربما في سبيلها الآن لتشهد موجة خامسة من تفشي كوفيد-19 وفي توقيت أبكر مما كان متوقعا بعد زيادة مطردة في عدد الإصابات على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي “الذي بقي مستقرا… هو عدد الحالات التي تدخل المستشفى بما يشمل وحدات العناية المركزة إذ لم يطرأ عليها تغير كبير… كما زادت حالات الوفاة بالمرض لكنها لا تزيد كثيرا عن أقل مستوى”.

وأضاف أن السلطات الصحية في هذه المرحلة لم ترصد أي سلالة جديدة بخلاف تغيرات طرأت على السلالة المهيمنة المنتشرة وهي أوميكرون.

وسجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات في القارة حتى الآن من المرض إذ أكدت إصابة أكثر من 3.7 مليون ووفاة أكثر من مئة ألف خلال الجائحة.

وأشار مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أمس الخميس إلى أن زيادة الحالات في جنوب أفريقيا هو المحرك الأساسي لزيادة حالات الإصابة في القارة بشكل عام.