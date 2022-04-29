‏نجاة 3 سعوديين من الموت عطشًا في صحراء محلية كبرى

وكان الأشخاص الثلاثة على متن سيارة في منطقة صحراوية تمتد بين منطقة الرياض في وسط المملكة والمنطقة الشرقية، عندما علقت المركبة في الرمال.

ولا تعمل الهواتف النقالة في المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث لا تتواجد أبراج اتصالات لتوفر شبكات لتلك الهواتف، ما يجعل التيه في تلك الصحاري أو تعطل السيارة فيها خطرًا حقيقيًا مع تعذر طلب المساعدة.