الارشيف / اخبار العالم

إنتر ميلان يكشف مستقبل إنزاجي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إنتر ميلان يكشف مستقبل إنزاجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-29 | 08:52

إنتر ميلان يكشف مستقبل إنزاجي

49 مشاهدة

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، موقف ناديه من سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق، في حال خسارة النيراتزوري لقب ، هذا الموسم.
وسقط إنتر أمام بولونيا (2-1)، ليخسر فرصة تصدر جدول الترتيب، ويسمح لميلان بالانفراد بالصدارة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي.

لكن رغم ذلك، قال ماروتا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، مساء يوم الخميس: "نحن سعداء جدًا بإنزاجي.. إنه يعمل بشكل جيد، ولديه هوامش تطور كبيرة".

وأضاف: "أعتقد أنه عندما يبلغ سن أنشيلوتي أو كونتي أو أليجري، سيكون أحد أفضل مدربي العالم".

يشار إلى أن إنزاجي تولى القيادة الفنية للنيراتزوري، بداية من الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع لاتسيو.

وقاد إنتر ميلان في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، محققًا 21 فوزًا، و9 تعادلات، مقابل 4 هزائم.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا