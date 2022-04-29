إنتر ميلان يكشف مستقبل إنزاجي

لكن رغم ذلك، قال ماروتا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، مساء يوم الخميس: "نحن سعداء جدًا بإنزاجي.. إنه يعمل بشكل جيد، ولديه هوامش تطور كبيرة".

وسقط إنتر أمام بولونيا (2-1)، ليخسر فرصة تصدر جدول الترتيب، ويسمح لميلان بالانفراد بالصدارة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه الأزلي.

وأضاف: "أعتقد أنه عندما يبلغ سن أنشيلوتي أو كونتي أو أليجري، سيكون أحد أفضل مدربي العالم".

يشار إلى أن إنزاجي تولى القيادة الفنية للنيراتزوري، بداية من الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع لاتسيو.

وقاد إنتر ميلان في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، محققًا 21 فوزًا، و9 تعادلات، مقابل 4 هزائم.