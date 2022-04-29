مسجدي يكشف آخر ما توصلت إليه مباحثات بلاده مع السعودية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

كشف السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، اليوم الجمعة، تفاصيل المباحثات الأخيرة بين طهران والرياض التي استضافتها بغداد، فيما أكد اتفاق الجانبين على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية.







وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال مسجدي: إن "المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا ، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة". وقال مسجدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا": "في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية التي عقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خارطة طريق للمستقبل، موضحا انه كان لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس وأصبحت خارطة طريق للمستقبل".وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال مسجدي: إن "المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا ، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة". وأضاف: "في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين". وأشار مسجدي إلى الاتفاق العام بين إيران والسعودية، وقال إن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بـ "بناء الثقة".



وتابع: "الثاني هو الإجراءات والتعاون الثنائي مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، والقضية الثالثة قضايا إقليمية ودولية". وتابع: "الثاني هو الإجراءات والتعاون الثنائي مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، والقضية الثالثة قضايا إقليمية ودولية".

وفي سياق آخر، وجه مسجدي رسالة إلى العراقيين قال فيها: ""اليوم وأنا أعيش آخر أيام مهامي الدبلوماسية كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية العراق وأعدّ نفسي للرجوع إلى وطني، لا يسعني أيها الأعزاء إلا أن أتقدم – من باب الأدب والاحترام – بجزيل الشكر والتقدير لكل واحد منكم على مساعدتكم لي وتعاونكم معي خلال هذه الفترة".