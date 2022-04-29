شكرا لقرائتكم خبر عن «بكين» تغلق المزيد من الأماكن لمكافحة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت العاصمة الصينية بكين المزيد من الصالات الرياضية ومراكز التسوق ودور السينما والمجمعات السكنية اليوم الجمعة مع تكثيف السلطات عمليات تتبع المخالطين لاحتواء تفشي كوفيد-19، في حين تصاعد الاستياء من الإغلاق القاسي المستمر منذ شهر في شنغهاي.

وفي العاصمة بكين بدأ حي تشاويانغ، وهو أول حي يخضع سكانه لاختبارات جماعية هذا الأسبوع، الجولة الأخيرة من ثلاث جولات من عمليات الفحص اليوم الجمعة بين سكانه البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة. ومن المقرر أن تجري معظم الأحياء الأخرى الجولة الثالثة من الاختبارات غدا السبت.

وكثف حي تشاويانغ، الذي سجل أكبر نسبة إصابات في التفشي الحالي في بكين، الإجراءات الرامية للحد من انتقال العدوى وأعلن أن المزيد من المناطق السكنية معرضة للخطر.

وتلقى من زاروا مثل هذه المناطق مؤخرا رسائل نصية تأمرهم بالبقاء في أماكنهم حتى يحصلوا على نتائج فحصهم.

وأغلقت مربعات سكنية إضافية وبعض المنتجعات الصحية والصالات الرياضية ودور السينما والمكتبات ومجمعين تجاريين على الأقل اليوم الجمعة، في حين مُنع موظفو توصيل الطعام من دخول بعض المجمعات السكنية.

وأعلنت بكين تسجيل 49 حالة أمس الخميس مقابل 50 في اليوم السابق.