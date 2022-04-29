شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الشركة المتحدة قدمت وجبة درامية متنوعة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت من خلال الاحترافية وخطة العمل والرؤية المتميزة فى تقديم واحداً من أقوى مواسم الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان الكريم، من خلال سلسلة من الأعمال الفريدة التى أثبتت نجاحها ليس على مستوى مصر فقط، بل الوطن العربى بأكمله.

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات له، أن الشركة قدمت عبر قنواتها المختلفة وجبة درامية متنوعة خاطبت كل الفئات العمرية وجميع الأذواق والشرائح الاجتماعية، ونجحت فى إعادة لم شمل الأسرة المصرية حول الدراما الرمضانية الهادفة التى تقدم رسائل جادة وفعالة.

وأوضح "عدلي " أن الشركة حرصت منذ فترة على أن تعيد للدراما الوطنية زخمها وحضورها وحولتها لوجبة أساسية لا غنى عنها فى موسم رمضان انطلاقاً من دور الشركة الوطنى والرسالة العامة التى تستهدف تقديمها للمشاهد المصرى والعربى ، مضيفاً أن الشركة تبنت هدفاً أساسيا يتمثل فى تدعيم الوعى وتصحيح الصور المغلوطة وكشف حقائق ما يحدث حولنا من اضطرابات وما شهدته بلادنا من محاولات هدم وتفرقة ولذلك حرصت على إبراز تضحيات من رجال عملوا فى الظل من أجل حماية الوطن من الأخطار خلال الأعمال الدرامية.

وأشار أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إلى أن الشركة واصلت تقديم مسلسل "الاختيار" فى جزئه الثالث الذى صار أيقونة وطنية وأصبح العمل الأعلى متابعة ودون منافسة ، لافتا الى أن الشركة "المتحدة قدمت هذا الموسم واحداً من الأعمال المهمة وهو " العائدون" والذي يظهر الخطر الذى مثلته الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها.

و تابع عدلي :" الشركة المتحدة طرحت أيضا مجموعة رائعة من أعمال الإثارة والتشويق، مثل "المشوار "بطولة محمد رمضان و"ملف سرى"، فضلاً عن مجموعة من الأعمال الاجتماعية مثل "يوتيرن" و"راجعين يا هوى" و"فاتن أمل حربى" و"جزيرة غمام" ،كما قدمت أعمالاً تمزج بين أكثر من لون درامى فى قالب واحد، مثل "دايما عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان الذى قدم عملا كوميديا بطريقة شيقة".

وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن أعظم دليل على نجاح تلك الأعمال الوطنية للمتحدة هو حجم الزخم الذى أحدثته على مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب المناقشات التى دارت حولها والإشادات الكبيرة للمستوى الفنى والإنتاج الضخم والمميز لها.