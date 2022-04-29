البرهان يكشف عن خيارين للحل السياسي للأزمة الراهنة في السودان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الحل السياسي للأزمة الراهنة يكمن في خيارين أما بتوافق وطني يأتي بجهات مأمونة أو إنتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يمثله، فلن نكسر رغبة عموم أهل البلاد”

وأكد البرهان حرصه المجلس على تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال البرهان خلال مشاركته بإفطار رمضاني أقامته قوات الدعم السريع،الخميس، “لقد دعينا للتوافق مثلما يتحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس وغيره، فنحن لا نرغب في إحتكار السلطة”.

وأضاف “سنجلس مع السودانيين متى ما توافقوا من أجل التوصل إلى إتفاق دون روشتتات أجنبية”.

ودافع البرهان بشدة القرارات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بصفته قائداً للجيش، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطواري وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، قائلاً إنها جاءت لفك احتكار السلطة من جهة واحدة غير مفوضة.

ونفي أن تكون الأزمات التي يعيشها السودان حاليا بسبب قراراته، لافتاً الى أنها مشكلات موجودة أصلاً وزرعت من قبل في البلاد.

وأكد البرهان أن قوة القوات النظامية في وحدتها، مشدداً أن جميعها تعمل وفق واجبها الوطني بتنسيق كامل، وقال “من المستحيل أن يحدث بيننا قتال ولا أحد يدعو للخلاف”.

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة وما يرتبط بها من احتجاجات شعبية، إثر قرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وإلى جانب المبادرات الوطنية لحل الأزمة، تقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي جهودا، لقيادة عملية تشاورية لحل الأزمة بالبلاد.