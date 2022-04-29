ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي عبر أوكرانيا

كييف: أظهرت بيانات لليوم الخميس، ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا، وذلك بعد وقف الضخ لبولندا، وبلغاريا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن سلطات تنظيم عبور الغاز في أوكرانيا أن الطلب على ضخ الغاز الروسي ارتفع أمس من طلبات أولية عند 49.8 مليون متر مكعب إلى 64.8 مليون متر مكعب، وأن الطلبات لليوم الخميس عند 63.4 مليون متر مكعب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أن بولندا وبلغاريا تحصلان على غاز من الدول المجاورة الأعضاء في الاتحاد.

ورغم الارتفاع في الطلب على الغاز المار عبر أوكرانيا، فإنه لا يزال أقل بكثير من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها غازبروم عبر أوكرانيا، والبالغة نحو 109.7 ملايين متر مكعب في اليوم.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى دول غربية أخرى رغم رفضها قرار موسكو تحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بمليارات اليورو.