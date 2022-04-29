مشاهدة مواد إباحية في البرلمان... جونسون: غير مقبول

28 أبريل , 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن مشاهدة مواد إباحية غير مقبول في أي مكان للعمل وذلك في رده على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم مشاهدة مشرع لمقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم.
وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية «من الواضح إنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها».
وقال إن القضية المحددة التي الإبلاغ عنها أمس الأربعاء والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.
وكان حزب المحافظين قال أمس الأربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة.
وذكرت صحيفتان بريطانيتان إن عضواً ذكراً من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.
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