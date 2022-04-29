شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لـ"التنسيقية": العولمة تضمن النمو الاقتصادى الثابت فى أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، تعريف العولمة والذى جاء بأنها الحركة العالمية نحو التكامل الاقتصادى والمالى والتجارى، وفى جانب الاتصالات، من خلال فتح المداخل المحلية والقومية لنظرة أوسع حول عالم مترابط وتشجيع النقل الحر لرؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود الوطنية.

وأشار الى أن العولمة تضمن النمو الاقتصادى الثابت فى جميع أنحاء العالم.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت من قبل فى إنفوجراف، فوائد الاقتصاد الأخضر، جاء من بينه أن يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة ويحمى البيئة من التلوث ويبتكر طاقات جديدة وإعادة استخدامها بها يتيح استغلالها.

ولفت إلى أن من ضمن فوائد الاقتصاد الأخضر، أنه يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وحماية البيئة من التلوث بحياة الصرف أو من المخلفات وأنه يعيد استخدام الموارد والخامات من خلال التدوير ويستخدم الطاقة المتجددة فى مشروعات بيئية.



