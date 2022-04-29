شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: تونس ليست للبيع ولا مكان للعملاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: إن بلاده ليست للبيع والسيد فيها هو الشعب، وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة احتفالية ليلة القدر بقصر قرطاج ليل الأربعاء/ الخميس، وبحضور عائلات ضحايا وجرحى القوات المسلحة والأمن والثورة: «إن الشعب هو من يقرر ولا أحد يقرر مكانه»، مؤكدًا «من اختار العمالة وقد اختارها منذ عقود، ومن اختار أن يسقط الدولة واختار التنظيم داخلها بكل الطرق فلا هو منا ولا نحن منه».

وتابع: لم ولن نقبل بأن نفرط في أي ذرة من ترابنا ومن سيادتنا ولا نقبل أن تداس الحقوق ولا نقبل إلا أن تعود أموال الشعب للشعب.

فيما عبّر أعضاء مجلس الأمانة الموسع لحركة «تونس إلى الأمام» عن تمسكهم باستقلالية القرار الوطني وبالسيادة الوطنية التي تظل أساس العدالة الاجتماعية وإدانتهم محاولات الاستقواء بالأجنبي، محذرين من خطورة القبول بالتحاور مع قوى أجنبية حول قضايا داخلية.

وجدّدوا في بيان لهم، تمسكهم بمسار 25 يوليو الذي رسمه الرئيس قيس سعيد لإخراج جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي التونسي والذي كان تتويجًا لتراكم نضالات خاضها الشعب ضد منظومة التدمير والتخريب وعزمهم على حمايته إزاء من يحاولون إفشاله أو تعطيل تحويل أهدافه إلى إنجازات فعلية والاكتفاء بخطابات يتم ترديدها نظريا.