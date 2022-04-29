شكرا لقرائتكم خبر عن بمبادرة إنسانية سعودية.. «التحالف» يطلق سراح «163» أسيرا حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنه وبمبادرة إنسانية من المملكة سيتم إطلاق سراح (163) أسيرا حوثيا شاركوا بالعمليات القتالية ضد الأراضي السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

وأشار أيضا إلى أن هذه المبادرة تأتي كذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء، انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكهولم).

وأضاف العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء).

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.

خرق الهدنة

من جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حول تطورات المشاورات الحالية بشأن فتح مطار صنعاء وفتح طريق تعز واستمرار الهدنة، موافقة الأطراف على التزامهم بالحفاظ عليها، بيد أن الميليشيا الإيرانية ما زالت تواصل خروقاتها في عدد من جبهات القتال.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تم رصد 74 خرقا للهدنة، ارتكبتها الميليشيا الحوثية، الثلاثاء، منها 31 خرقا في جبهات محور تعز، و16 خرقا في محوري البرح غربي تعز، وحيس جنوبي الحديدة.

وأشار المركز إلى ارتكاب الميليشيا 13 خرقا في جبهات غربي حجة، و11 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ولفت إلى أن الميليشيا ضاعفت خلال الساعات الماضية من عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مأرب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غربي حجة.

وأكد استمرار الميليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى جبهات الحديدة ومأرب وحرض.

وفي غضون ذلك، قال مكتب المبعوث الأممي، في بيان مقتضب، الخميس: «أكد الأطراف التزامهم بالحفاظ على الهدنة، نحن نعمل بلا كلل لمساعدتهم في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، كما نواصل بالدفع من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى».

وأضاف البيان: «لقد دعوت الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين».