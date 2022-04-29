28 أبريل , 2022
قناديل البحر تغزو ميناء بشمال إيطاليا
أظهر تصوير التقطته طائرة مسيرة أن قناديل البحر ملأت ميناء مدينة تريستا بشمال إيطاليا في غزو يقول العلماء إنه قد ناجم عن تأثيرات الرياح والتغيرات في درجة حرارة مياه البحر.
ولوحظت الظاهرة ذاتها في أبريل نيسان من العام الماضي عندما عثر على آلاف من أحد أنواع قناديل البحر في طريقها إلى الميناء.
وقالت فالنتينا تيريلي الباحثة في المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفزياء التجريبية لصحيفة لا ريبوبليكا «نلاحظ دفئاً في درجة حرارة مياه البحر وربما تكون زيادة قناديل البحر ترتبت بصورة جزئية على ذلك».
وأضافت «التغيرات الصغيرة في الحرارة التي قد لا تكون ذات أهمية بالنسبة لنا هي مهمة لهذه اللافقاريات، فحقيقة أنها بدأت تتكاثر ثلاثة أسابيع أو شهر مبكراً هي في غاية الأهمية».
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