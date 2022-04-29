قناديل البحر تغزو ميناء بشمال إيطاليا

أظهر تصوير التقطته طائرة مسيرة أن قناديل البحر ملأت ميناء مدينة تريستا بشمال إيطاليا في غزو يقول العلماء إنه قد ناجم عن تأثيرات الرياح والتغيرات في درجة حرارة مياه البحر.

ولوحظت الظاهرة ذاتها في أبريل نيسان من العام الماضي عندما عثر على آلاف من أحد أنواع قناديل البحر في طريقها إلى الميناء.

وقالت فالنتينا تيريلي الباحثة في المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفزياء التجريبية لصحيفة لا ريبوبليكا «نلاحظ دفئاً في درجة حرارة مياه البحر وربما تكون زيادة قناديل البحر ترتبت بصورة جزئية على ذلك».

وأضافت «التغيرات الصغيرة في الحرارة التي قد لا تكون ذات أهمية بالنسبة لنا هي مهمة لهذه اللافقاريات، فحقيقة أنها بدأت تتكاثر ثلاثة أسابيع أو شهر مبكراً هي في غاية الأهمية».