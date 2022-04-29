السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شوال السبت المقبل

دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال، مساء السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان، الموافق 30 أبريل (نيسان) الحالي، لهذا العام.

وطلبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.