عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المصائب تحاصر جونسون.. أزمة مشاهدة أفلام إباحية بالبرلمان

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، مشاهدة مواد إباحية في أي مكان للعمل بأنه "غير مقبول".



تصريح أطلقه جونسون ردا على سؤال بشأن تحقيق في مزاعم مشاهدة مشرع لمقاطع فاضحة على هاتفه المحمول داخل مجلس العموم.

وقال جونسون للصحفيين في إجابته على سؤال عن المزاعم أثناء زيارة في إطار حملة انتخابية: "من الواضح أنه غير مقبول لأي شخص أن يفعل مثل هذا الشيء في مكان العمل. هذا يسري على أي نوع من العمل بطول البلاد وعرضها".

ولفت إلى أن القضية المحددة التي تم الإبلاغ عنها الأربعاء والمتعلقة بعضو لم يُكشف عن اسمه من حزب المحافظين المنتمي له جونسون يجب أن تخضع للإجراءات الملائمة.

وكان حزب المحافظين قال الأربعاء إنه يتحرى أمر الواقعة.

وذكرت صحيفتان بريطانيتان أن عضوا ذكرا من حزب المحافظين شاهده زملاؤه وهو يشاهد مواد إباحية في البرلمان.

وكان تقريرا في عام 2018 أُجري بعد سلسلة من الفضائح الجنسية في وستمنستر خلص إلى أن واحد تقريبا من بين كل خمسة أشخاص يعملون في البرلمان تعرض للتحرش الجنسي أو شهد سلوكا غير لائق في العام السابق.