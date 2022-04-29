عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيس سعيد في روسيا قريبا.. على جناح أول رائدة فضاء تونسية

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، أن البعثة الدبلوماسية التونسية بالسفارة التونسية تعمل على تنظيم زيارة رئيس تونس لروسيا في أقرب وقت ممكن.



وقال بن سالم، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية"، الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".

ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة، من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق من روسيا، على حد قوله.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت شركة "تلنات"، التونسية، إن العمل جار على مشروع إرسال أول رائدة فضاء تونسية-أفريقية إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعلن بن سالم أن وكالة الفضاء الروسية كانت قد اجتمعت مع موفد من شركة "تلنات"، مضيفا أنه "تمّ خلاله الاتفاق على المشروع العلمي للمهمة التي ستقوم بها رائدة الفضاء، لأننا نريد رائدة فضاء لمهمة علمية جديدة ومبتكرة".

وقد وقع رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روغوزين، مع مجموعة شركات "تلنات" التونسية، مذكرة تفاهم لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية.