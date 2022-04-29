عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبوظبي تعلن العودة الكاملة لجميع الأنشطة والفعاليات بنسبة 100%

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% لجميع الأنشطة والفعاليات فيها.



وبحسب بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإنه تقرر أيضاً تمديد مدة صلاحية حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوما المعتمدة سابقاً.

واعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، على أن يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك تماشيا مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

يأتي ذلك تزامناً مع عزم العاصمة الإماراتية وفي إطار الاحتفالات بعيد الفطر، تنظيم عروض للألعاب النارية وإقامة حفلات موسيقية يحييها فنانون عرب وعالميون، من ضمنهم عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر ومارون 5، وذلك في الفترة من 1 – 6 مايو المقبل، في جزيرة ياس.

ويشترط لحضور الاحتفالات إبراز نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بينما يتعين على غير المطعمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة.

يأتي ذلك في ظل حالة من الانفتاح على الحياة الطبيعية بشكل كامل، شهدتها دول غربية وعربية مؤخراً، حيث قررت عدة دول إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الطبية، وأعادت الطاقة الاستيعابية لكامل سعتها، وقررت السفر بدون أي قيود من تلك التي فرضت خلال ذروة تفشي جائحة كورونا.

وأظهر إحصاء أجرته وكالة ”رويترز“ للأنباء أن أكثر من 509.65 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و623976​ نسمة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر كانون الأول 2019.