عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية ترفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول الخليج

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأوضحت على حسابها في توتير مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

كما أكدت أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

ضمن الإجراءات الاحترازية

يذكر أن تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضت بدايات ظهور جائحة كورونا واشتراط جواز السفر للتنقل عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وفي 16 مايو 2021 تم السماح بسفر السعوديين من وإلى المملكة بعد تعليق دام أكثر من عام وأربعة أشهر.

غير أن الجوازات السعودية أكدت حينها استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون.

تحديد فئات

وبعد فتح السفر في مايو 2021 أقرت وزارة الداخلية السعودية تحديد فئات يسمح لها بالسفر، وهم:

- المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد-19 كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

- المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

- المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. كما ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر. ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.