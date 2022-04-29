عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كييف تحت القصف الروسي.. صدمة وإذلال للأمم المتحدة

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

اعتبر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، القصف الروسي على كييف هدفه "إذلال الأمم المتحدة".



لكن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وأفراد فريقه "صدموا" بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف.

واستهدف القصف الخميس مكانا قريبا من موقع تواجد الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية.

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة سافيانو الإنساني أبرو فإن جميع فريق غوتيريش "بخير".

وأضاف: "إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم"، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.