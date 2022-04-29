عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان في جدة.. استقبال مميز وجلسة ثنائية مع الملك سلمان صور

الجمعة 29 أبريل 2022

الخليج 365

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات ثنائية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووصل أردوغان مساء الخميس إلى مدينة جدة السعودية في زيارة هي الأولى للمملكة منذ عام 2017.

وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبلي أردوغان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس التركي.

وقبل مغادرته تركيا، قال أردوغان إن زيارته للسعودية تعكس إرادة مشتركة لبدء مرحلة تعاون جديدة مع المملكة على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي.

وأضاف أن زيادة التعاون مع السعودية في مجالات الصحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والتمويل مفيدة للبلدين، معربا عن أمله في أن تعزز زيارة السعودية العلاقات الثنائية على أساس الثقة.

وتابع الرئيس التركي، أنه سيلتقي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الزيارة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرئيس التركي، أن الرئيس سيتوجه إلى السعودية في زيارة تستغرق يومين، وذلك في تتويج لجهود أنقرة المستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات مع الرياض.