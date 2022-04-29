شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي من انزلاق السودان نحو الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أمس، لـ”الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان التي تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد «نريد أن نضمن أن يكون حوارا لا إقصاء فيه”، عادا أن التجارب السابقة تأثرت بسلبيات.

وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن السودان سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم تعالج العملية السياسية.