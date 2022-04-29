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تحذير أممي من انزلاق السودان نحو الفوضى

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أمس، لـ”الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان التي تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد «نريد أن نضمن أن يكون حوارا لا إقصاء فيه”، عادا أن التجارب السابقة تأثرت بسلبيات.

وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن السودان سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم تعالج العملية السياسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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