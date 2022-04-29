تحذير أممي من انزلاق السودان نحو الفوضى

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وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك أمس، لـ”الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان التي تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد «نريد أن نضمن أن يكون حوارا لا إقصاء فيه”، عادا أن التجارب السابقة تأثرت بسلبيات.وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن السودان سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم تعالج العملية السياسية.
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