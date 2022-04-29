الرئيس السوري يقيل وزير دفاعه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال الرئيس السوري بشار الأسد أمس وزير الدفاع علي أيوب من منصبه وعين اللواء علي محمود عباس مكانه.

وقال بيان رئاسي سوري بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية «إن الأسد عين اللواء علي محمود عباس بمنصب وزير للدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان».

وأعلنت سوريا أمس الأول أن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء القصف الذي شنته إسرائيل على بعض النقاط في محيط دمشق، وتسبب القصف في خسائر مادية.