شكرا لقرائتكم خبر النواب اللبناني يلغي جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر أن عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائبا، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغيت الجلسة العامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين.وكان نواب من كتلة «القوات اللبنانية» تقدموا بطلب عقد جلسة بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية بسبب ما اعتبروه مخالفات جسيمة ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النواب اللبناني يلغي جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.