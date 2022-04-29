النواب اللبناني يلغي جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى مجلس النواب اللبناني جلسة عامة أمس كانت مقررة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بسبب عدم اكتمال النصاب.

وأعلن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر أن عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائبا، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغيت الجلسة العامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين.

وكان نواب من كتلة «القوات اللبنانية» تقدموا بطلب عقد جلسة بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية بسبب ما اعتبروه مخالفات جسيمة ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.