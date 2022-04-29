شكرا لقرائتكم خبر 1375 سلة رمضانية سعودية في تشاد وأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 875 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة في المركزين الاجتماعيين رقمي 1 و 9 بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 5.250 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية لعام 1443هـ .

ويستهدف المشروع توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.

وسلم المركز أمس 500 سلة غذائية رمضانية في مديرية شار أسياب بمحافظة كابول عاصمة أفغانستان، استفادت منها 500 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية، التي تهدف إلى توزيع 18.600 سلة غذائية في أفغانستان يستفيد منها 111.600 فرد.