كابوس الحوثي يفسد فرحة اليمنيين بالعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك للعام السابع على التوالي وسط كابوس حوثي جاثم على نفوسهم جراء انقلاب هذه الميليشيات على السلطة، وفرض مشروعها الإيراني بقوة السلاح، وحولت أوضاع اليمنيين إلى معاناة دائمة، وتشريد الملايين في مخيمات النزوح، وفقر، وجوع، وغلاء معيشة، خصوصا في مناطق سيطرتها.

وعملت ميليشيات الحوثي على تدمير ونهب مقدرات الدولة ومصادرة رواتب ومستحقات موظفي الدولة، وزراعة حقول ألغام في السهول والوديان والسواحل، فضلا عن مواصلتها تجنيد الأطفال والزج بهم إلى أتون المعارك وفرض جبايات متعددة لصالح قيادات وسلالة الحوثي. وعزف عدد كبير من اليمنيين عن شراء حاجاتهم العيدية، وكسوة أطفالهم، وشراء حلوى العيد، وحالهم يقول «بأي حال عدت ياعيد».

ولم تقف ميليشيات الحوثي عند حدود السوق السوداء للمتاجرة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، بل تعمد في نسف أي بوادر انفراجة سياسية وعودة الجميع لطاولة الحوار، عبر خروقاته المتواصلة للهدنة الأممية.

واستمرت الميليشيات الحوثية في استهداف مواقع الجيش في الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة طوال ساعات الثلاثاء، كما أحبط الجيش محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة في أوقات متفرقة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب.

وفي أطراف شمير وإلى مناطق جنوب الجراحي بمحور حيس. وضاعفت الميليشيات الحوثية عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مأرب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غرب حجة، واستمرت الميليشيات في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى جبهات الحديدة ومأرب وحرض.

من جهته أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس، إنه يعمل بلا كلل لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء، وأفاد فب بيان مقتضب على حسابه بتويتر، «نحن نعمل بلا كلل لمساعدة أطراف النزاع في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء».

وأضاف

«نواصل بالدفع من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى». وأردف «لقد دعوت الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين. وأفاد أن أطراف النزاع أكدت التزامها في الحفاظ على الهدنة.

خروقات الحوثيين الأخيرة للهدنة:







ميليشيات الحوثي تحول قبر الهادي الرسي بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لزعيم الميليشيات، إلى مزار ديني.



جددت الميليشيات الحوثية استهداف النازحين في عزلة الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة.



الأوبئة والأمراض الفتاكة تعود إلى محافظة الحديدة غرب اليمن.



تمكن فريق مشروع مسام السعودي لنزع الألغام من انتزاع 340 لغما حوثيا مضادا للآليات في مديرية عين بمحافظة شبوة.



مشاهدات يمنية:

75 خرقا.

31 في تعز.

16 في البرج والحديدة.

13 في حجة.

11 في مأرب.

3 في الجوف.