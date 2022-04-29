شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "أحمد زيدان" يفوز بالدورة الرمضانية الأولى لتنسيقية الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق "أحمد زيدان" بالدورة الرمضانية الأولى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأهل فريق الراحل النائب أحمد زيدان بقيادة النائب عمرو يونس إلى نهائى الدورة الرمضانية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها خلال الشهر الكريم وذلك بعد الفوز على فريق (هجمة مرتدة) الذى يقوده النائب أحمد فتحى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى الوقت الإضافى بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل.

والتقى فريق أحمد زيدان فى النهائى فريق الاختيار بقيادة النائب محمد إسماعيل بعد أن تغلب على فريق المصريين الأحرار بهدف مقابل لاشئ على أن يلتقى فريق هجمة مرتدة نظيره المصريين الأحرار فى مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن الدورة الرمضانية التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها انطلقت منذ أسبوع وضمت 8 فرق من مجموعتين تأهل فريقين من كل مجموعة وبعدها خاضوا مباريات قبل النهائى ليصعد إلى الجولة الأخيرة فريقى أحمد زيدان والاختيار لتحديد صاحب المركز الأول.

وكان قد توفى النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بعد صراع مع المرض، وتعرضه لأزمة صحية على إثرها إلى الرعاية الصحية فى إحدى مستشفيات القاهرة.