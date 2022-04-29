طريقة حل مشكلة اختفاء المنشورات الحديثة على جروبات الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، شكاوى آلاف من مشرفي الجروبات (المجموعات) على فيسبوك، مفادها أن شبكة التواصل الاجتماعي حذفت جميع المنشورات الحديثة، كما انتشرت شائعات أخرى، مفادها أن إدارة فيسبوك حذفت جميع المنشورات الدعائية للمنتجات من هذه الجروبات، تمهيدا لتطبيق سياسة الدفع مقابل نشر الإعلانات.

وتواصل الخليج 365، مع عدد من خبراء التسويق الرقمي، فأكدوا عدم صحة هذه الأنباء، وأوضحوا أن فيسبوك أجرى تحديثا لخوارزميته، تسببت في هذا الارتباك.

وقال الخبراء، إن التحديث تسبب في ظهور المنشورات القديمة التي أنشئت عند تأسيس الجروبات.

ونصح الخبراء، جميع المشاركين في المجموعات التي ظهرت فيها هذه المشكلة، بتنفيذ خطوات بسيطة لإعادة ظهور المنشورات الحديثة.

والخطوات باختصار هي الدخول على صفحة المجموعة، والنزول حتى ايقونة تحمل اسم (أحدث نشاط) وبجوارها زر (فرز) ثم الضغط على زر المنشورات الجديدة.

وقال المهندس محمود حسين خبير أمن المعلومات المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات في تصريح لمصراوي، أن المشكلة ظهرت عند كبير من المستخدمين بالتزامن مع تعطل الواتساب ، وأرجع المشكلة إلى حدوث خلل في عدد من أكواد الموقع نتيجة تحديث قام به "الفيسبوك".