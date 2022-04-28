شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفوق الاقتصاد المصرى على الأزمات العالمية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات مستمرة يحققها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الإنجازات العديدة وإقامة المشروعات الكبرى ليصبح أقوى ثالث اقتصاد عربي، كما أصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة، وأثبت أن الإصلاح ممكن، وأن العمل الجاد يصنع المعجزات، ونجح الاقتصاد المصرى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي واجهت جميع اقتصادات العالم.

ورصد تقرير لمؤسسة ماعت نجاحات الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، كما أنه ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلى.