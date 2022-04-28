شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام يرد على محمود كامل فى واقعة انتحار عماد الفقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، حقيقة ما تداول بشأن واقعة انتحار الصحفي بالأهرام عماد الفقي، قائلا: "مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل، الأستاذ عماد الفقى، يؤسفنى أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما فى جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هى استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذى تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة".

تابع: "أؤكد جازماً قاطعاً أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، هو كذب محض وافتراء من وحي خيال مريض يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الإتجار بمأساة الزميل الراحل فلم يحدث إطلاقاً - وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة- أن تم خصم أى من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن، وعليه فإنى أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد، ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهنى، وأوكد أن الزميل ليس له أى شكاوى فى سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام، وأعلن أنى سأتقدم ببلاغ رسمى ضد الزميل الكاذب المتاجر بآلام الزملاء لكل من النيابة العامة، وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحفيين".