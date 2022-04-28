شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية طوال الوقت على دعم الأمن الغذائي، بل وربطته بأنه مسألة "أمن قومى" لا يمكن المساس بها أو التفكير في الاقتراب منها والتأثير عليها، ولهذا قامت بتوفير كافة السبل من أجل احتواء المجتمعات الزراعية وتطويقها بكل ما تحتاجه من آلات ومعدات حديثة وأسمدة، والآلاف من فرص العمل، من أجل هدف واحد، هو إمكانية أن تحقق مصر لنفسها اكتفاءً ذاتيًا، بل وتصدر الفائض عن حاجتها لجميع دول العالم، فضلًا عن بناء نهضة تنموية شاملة، مع الحفاظ على الجودة في المقام الأول.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن أهم المشروعات في مجال الاستصلاح الزراعي، مشروع "توشكى"، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، ومشروع غرب المنيا، وأخيرًا مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.

وعن مشروع توشكى، نجحت الدولة في إعادة الحياة له عن طريق حل جميع المشاكل التي كانت تحول دون تحقيق أهدافه وتعوقها، وكذلك قامت بتوفير جميع المقومات اللازمة لتكليل ذلك النجاح، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الاساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.