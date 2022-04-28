شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: مبادرة الرئيس للحوار الوطنى تحقق مبدأ التسامح بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، تؤكد على اهتمام الرئيس بالإصلاح السياسى وتعزيز قوة النسيج الوطنى، والذى يعمل بدوره على استقرار الدولة وتقدمها.

وأضافت آية مدنى أن إشراك جميع القوى السياسية بمختلف آرائها وتوجهاتها السياسية فى رسم وتحديد أجندة الأولويات الوطنية، مبدأ الجمهورية الجديدة الذى يدعو إلى التسامح والرقى ويتسع لكافة الآراء دون التي تورطت في سفك الدماء وارتكاب جرائم إرهابية.

ولفتت إلى أن القرارات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، ومنها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي المشكلة ضمن مخرجات المؤتمر الوطني للشباب ، تعزز من الحريات وتتماشي مع أهداف الإستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.