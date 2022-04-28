تفاصيل العائد على شهادات الاستثمار الثلاثية في 4 بنوك إسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقدم بنوك تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية في مصر شهادات استثمار بعائد دوري يتم احتسابه حسب نتائج أعمال كل بنك سنويا بما يتوافق مع تعليمات الشريعة للتعامل مع شريحة محددة من العملاء تفضل التعامل مع المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية التقليدية.

وتوجد 4 بنوك إسلامية فقط في الجهاز المصرفي المصري، وهي البركة، وفيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وناصر الاجتماعي، ولكن الأخير يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي بحسب قانون نشأته، ولا يخضع للبنك المركزي مثل باقي البنوك.

ورغم تفضيل عملاء البنوك الإسلامية استثمار أموالهم بالنظام الإسلامي أكثر من الفائدة، شهادة الادخار مرتفعة العائد 18% في بنكي مصر والأهلي إلى حدوث تغيير في سلوك بعضهم وإقبالهم على كسر شهاداتهم لصالح الشهادة الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.

وتنشط ظاهرة كسر شهادات الادخار من أجل الحصول على المبالغ المدخرة من خلالها، في حالة ظهور أوعية ادخارية جديدة بعائد أعلى بكثير بما يعوض الخسارة التي تنتج عن عملية كسر الشهادة القديمة.

وأدى وجود إقبال من بعض العملاء للتعامل بالنظام الإسلامي اقتحام بعض البنوك التجارية مثل الأهلي والزراعي ومصر لهذا المجال عبر تخصيص فروع للتعامل بهذا النظام من خلال إنشاء فروع وإدارات للتعامل بالنظام الإسلامي بجانب معاملاتها التقليلدية للمنافسة على هذه الشريحة من العملاء، ولكن بعض المواطنين يفضلون أكثر التعامل مع بنك إسلامي في جميع معاملاته.

وقفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى 606 مليارات جنيه في 38 يوما منذ طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين تحدثوا لمصراوي.

وتعد شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية من أهم وأكثر مقاصد العملاء لاستثمار أموالهم بعائد دوري يتم تحديده وفقا لنتائج أعمال كل بنك حسب نتائج الأعمال ربع السنوية.

وتعد الشهادة لأجل 3 سنوات الأكثر طلبا بين أنواع الشهادات الأخرى في البنوك الإسلامية لارتفاع عائدها وقصر مدتها.

ويقدم الخليج 365 متوسط العائد على شهادة الاستثمار ذات أجل 3 سنوات في 4 بنوك إسلامية خلال الربع الثاني من العام الجاري:

بنك فيصل الإسلامي:

شهادة الادخار أجل 3 سنوات: يصل معدل العائد سنويا حاليا إلى 9.6%، ويتم توزيع العائد بشكل ربع سنوي، ويمكن شراؤها من أول مبلغ ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك البركة:

شهادة (البركات) أجل 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد سنويا بين 9.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و10% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و10.5% لدورية صرف العائد السنوية، و12% سنويا تصرف مع نهاية مدة الشهادة.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شهادة الاستثمار أجل 3 سنوات (صك): يتراوح متوسط العائد السنوي بين 9% لدورية صرف العائد الشهرية، و9.1% لدورية صرف العائد ربع السنوية.

بنك ناصر الاجتماعي:

شهادة أجل 3 سنوات: يتراوح متوسط العائد السنوي بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة، و11% يصرف العائد شهريًا.