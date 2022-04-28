جوتيريش وزيلينسكي يناقشان إنشاء ممرات للخروج من ماريوبول الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب ا):

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، جهود إنشاء ممرات خروج إنسانية من مدينة ماريوبول ، التي لحقت بها أضرار كبيرة بعد أسابيع من القتال.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع في كييف اليوم الخميس" ماريوبول أزمة داخل أزمة، حيث يوجد عدة آلاف من المدنيين الذين هم في حاجة إلى مساعدات تنقذ حياتهم".

وأضاف أنهم في حاجة إلى طريق للخروج من هذا " الوضع الذي من شأنه أن يؤدي إلى فنائهم ".

وأبلغ جوتيريش زيلينسكي أنه عندما تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الثلاثاء ، تلقى التزاما من حيث المبدأ بأن الأمم المتحدة سوف تكون مشاركة في إقامة مثل هذا الممر للخروج مع الصليب الأحمر . والمشاورات جارية لإقامة طرق الخروج.

وكان زيلينسكي متفائلا بعد المحادثات مع جوتيريش . وقال إنه يعتقد أنه يمكن إنهاء حصار مصنع ازوفستال للصلب وتحقيق نتيجة ناجحة في ماريوبول ، وفقا وكالة يونيان للأنباء.